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28 Март, 2018


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ЗакС попросил Смольный сохранить сквер на Кондратьевском проспекте

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в: Новости
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Предусмотренный в квартале детсад не решит проблемы местных жителей

Городской парламент утвердил запрос к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко о дальнейшей судьбе сквера на Кондратьевском проспекте 66/1.

Как отметила автор документа депутат Надежда Тихонова, жители неоднократно обращались в органы власти с призывом благоустроить зеленую зону в плотно застроенном микрорайоне. Однако согласно постановлению Смольного от 2009 годв в квартале предлагается строительство детского сада, поэтому благоустройство территории считается нецелесообразным использованием бюджетных средств.

«Тем не менее, до сих пор решение о предоставлении территории под строительство детского сада тому или иному застройщику не принято. Запланированный девять лет  объект был рассчитан всего на 111 мест. Между тем в бюджете города на 2018 год заложены средства на проектирование в районе трех детских садов общей мощностью 640 мест», — отметила Надежда Тихонова.

По ее словам, планы по застройке сквера порождают социальное напряжение в квартале, что способствует возникновению конфликтных ситуаций.

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