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28 Март, 2018


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Спикер ЗакСа Макаров оспорит решение Горсуда по скверам на Петроградской стороне

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в: Новости
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Девелоперам рекомендовали не расслабляться на будущее

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров пообещал оспорить решение Горсуда о возможном строительстве жилья на Петроградской стороне на территории зеленых насаждений.

«Я слышал, как адвокаты радовались, мол, теперь разрешена стройка. Этого не будет на Петроградской стороне», — заявил он, сообщает «Коммерсант СПб».

При этом глава городского парламента рекомендовал девелоперам «не расслабляться на будущее».

Напомним, Городской суд встал на сторону застройщиков 26 марта. В судебном порядке было установлено, что частные земли в зоны зеленых насаждений соответствующим законом переводить под скверы нельзя.

Так, компании «Балтийская коммерция» удалось вычеркнуть из текста закона свой проект в квартале между ул.Корпусной, ул.Средней Колтовской, ул.Малой Зелениной, ул.Петергофской. Компания намеревалась построить здесь жилье. В итоге участок исключен из закона о зеленых насаждениях с момента вступления решения суда в силу.

Компания «Статус Эр» оспорила включение в закон о зеленых насаждениях участка на углу Лодейнопольской и Петрозаводской улиц. Речь идет о проекте «Кингдом» от «Аквилон-Инвест». К этому проекту у Макарова была личная неприязнь, о стройке спикер отзывался как об очевидной «уплотнительной застройке». И это при том, что ранее на участке не было сквера, а была стихийная стоянка. Отметим, что у здания уже есть фундамент и работы на объекте, по данным Stroypuls.ru уже возобновлены.

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