Минстрой подвел окончательные итоги по объемам ввода жилья в РФ за 2017 год

Петербург оказался на третьем месте среди всех регионов

Специалисты Минстроя РФ подвели окончательные итоги по объемам ввода жилья по итогам 2017 года. Всего было сдано в эксплуатацию 79,2 млн кв. метров, что на 1,2% меньше показателя 2016 года, когда было построено 80,2 млн кв. метров. Как отметил глава ведомства Михаил Мень, аналитики прогнозировали падение данного показателя минимум на 4-5%, поэтому итоговые показатели за прошедший год для отрасли можно назвать очень успешным.

Он особенно подчеркнул, что достичь таких результатов помогла эффективная реализации подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства» в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье», которая стимулировала строительство 8,3 млн кв. метров жилья в регионах страны.

Важно отметить, что в 2017 году было введено 44,9 млн кв.метров стандартного жилья, что на 5 млн кв.метров больше, чем годом ранее. За время работы Минстроя России этот показатель увеличился на 18 млн кв.метров: с 26,9 млн кв.метров в 2013 году до 44,9 млн в прошлом году.

На первом месте по вводу жилья оказалась Московская область почти с 9 млн «квадратов», «серебро» с 4,6 млн кв. м взял Краснодарский край. Петербург стал третьим в списке с 3,5 млн «квадратов».