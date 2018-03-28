жк днепропетровская 37

28 Март, 2018


Актуальное
Главная
Новости

Минстрой подвел окончательные итоги по объемам ввода жилья в РФ за 2017 год

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Петербург оказался на третьем месте среди всех регионов

Специалисты Минстроя РФ подвели окончательные итоги по объемам ввода жилья по итогам 2017 года. Всего было сдано в эксплуатацию 79,2 млн кв. метров, что на 1,2% меньше показателя 2016 года, когда было построено 80,2 млн кв. метров. Как отметил глава ведомства Михаил Мень, аналитики прогнозировали падение данного показателя минимум на 4-5%, поэтому итоговые показатели за прошедший год для отрасли можно назвать очень успешным.

Он особенно подчеркнул, что достичь таких результатов помогла эффективная реализации подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства» в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье», которая стимулировала строительство 8,3 млн кв. метров жилья в регионах страны.

Важно отметить, что в 2017 году было введено 44,9 млн кв.метров стандартного жилья, что на 5 млн кв.метров больше, чем годом ранее. За время работы Минстроя России этот показатель увеличился на 18 млн кв.метров: с 26,9 млн кв.метров в 2013 году до 44,9 млн в прошлом году.

На первом месте по вводу жилья оказалась Московская область  почти с 9 млн «квадратов», «серебро» с 4,6 млн кв. м взял Краснодарский край. Петербург стал третьим в списке с 3,5 млн «квадратов».

 

Теги:

Похожие сообщения

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X