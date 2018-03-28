Компания Tikkurila построит в Ленобласти лакокрасочный завод к 2020 году

В Петербурге от деятельности одного из предприятий компании страдают жильцы ЖК «ЗимаЛето» от Setl Сity

Финская компания Tikkurila намерена приступить к строительству завода по производству лакокрасочной продукции в Ломоносовском районе Ленобласти уже в 2019 году, а сдать объект в 2020-м. В настоящее время инвестору передан надел площадью 6,5 га для проведения изыскательских и проектных работ. В дальнейшем Tikkurila выкупит землю и построит на ней завод, центр исследований и разработок, а также склады сырья и готовой продукции.

Договоренности о создании на территории Ленинградской области современного предприятия по производству лакокрасочной продукции для промышленных и бытовых нужд было достигнуто между губернатором региона Александром Дрозденко и генеральным директором Tikkurila Илари Юхани Хююрюненом в рамках Российского инвестиционного форума в феврале 2018 года.

Объем инвестиций в проект оценивается в 2,4 млрд рублей. К 2020 году компания рассчитывает наладить выпуск 30 млн тонн красок в год. В дальнейшем производственные мощности будут увеличены.

Между тем, в Петербурге от деятельности одного из предприятий компании страдают жильцы ЖК «ЗимаЛето» от Setl Сity. Представители Tikkurila утверждают, что компания ни в чем не виновата. Там напоминают, что завод должен переехать в Ленобласть через 4 года. Ранее компания заявляла о планах построить в промзоне «Гринстейт» в Горелово новый завод за 30 – 35 млн евро. Позже стало известно, что туда переедут два из трех ныне действующих петербургских производств. О каких конкретно заводах идет речь, пока неизвестно.