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29 Март, 2018


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Возле станции метро «Пионерская» горит жилой дом

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в: Новости
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Второй пожар подряд в Приморском районе

Источник: Группа «ДТП и ЧП»

На Коломяжском проспекте 15 к. 2 горит квартира, черный дым идет из подъезда и лестничных клеток, сообщают очевидцы в социальных сетях. К дому уже прибыли три пожарные машины и две кареты скорой помощи.

По словам местных жителей, задымление зафиксировано на уровне 20-х этажей здания и лестницы пожарных машин до очага не дотягиваются.

«Живу здесь. Седня утро вроде свет отрубали у нас дома. Может это повлияло», — сообщают очевидцы в  соцсетях. (Орфография и пунктуация автора-соблюдены. прим. редакции).

Отметим, что в другом конце района прямо сейчас пожарные борются с огнем в здании дилера Huindai Рольф.

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