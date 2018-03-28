В пожаре у автодилера на Савушкина спаслись 90 человек

Ситуация осложнялась большим количество газовых баллонов на складе

Пожар на улице Савушкина локализован, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщил журналистам глава Приморского района Николай Цед.

По его словам, возгорание произошло в ремонтной зоне и на складе запчастей. В этот момент в помещениях находилось 90 человек. Все они были оперативно эвакуированы. Вместе с тем, во время пожара произошло частичное обрушение кровли строений.

Причину пожара сейчас выясняют. Как добавил глава МЧС Алексей Аникин, пожару изначально был присвоен второй номер сложности, так как площадь возгорания была достаточно велика и огонь быстро распространялся с массовым выбросом дыма.

Также повышенный номер сложности был присвоен из-за находящихся на складе баллонов с газом.

На месте работают 80 пожарных и этих сил достаточно для того, чтобы ликвидировать возгорание. Однако к центру был протянут силовой кабель, поэтому жители близлежащих домов на Стародеревенской улице могут на какое-то время остаться без света.