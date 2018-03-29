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29 Март, 2018


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Северный участок КАД расширят до шести полос к ноябрю 2020 года

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в: Новости
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На эти цели потратят 6,22 млрд рублей

ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» вновь разместило на сайте госзакупок конкурс на расширение северного участка КАД до шести полос. Речь идет об участке между станцией Горская и развязкой с Приозерским шоссе.

Как сообщает«Коммерсант СПб» , начальная цена контракта составляет 6,22 млрд рублей. Выполнить реконструкцию трассы до 6 полос победителю торгов предстоит к ноябрю 2020 года.

Итоги конкурса подведут 19 апреля. Ранее тендер уже объявляли в конце прошлого года, но затем отменили.

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