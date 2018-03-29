В Петербурге построят «Маленькую Францию» за 1 млрд рублей

Наделом под застройку владеет группа «Русал» Олега Дерипаски

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство структуре холдинга AAG ООО «ФинансНедвижимость» жилого комплекса «Маленькая Франция» в Василеостровском районе на 20-линии, 5-7.

Как сообщает BN, объем инвестиций в проект составит около 1 млрд рублей. В составе проекта появятся 5-7-этажный многофункциональный центр, где квартиры займут 13 тыс. кв. м, а еще 4,1 тыс. кв. м отведено под апарт-отель. Проект выполнен архитектурным бюро Liphart Architects.

Пятно под застройку располагается на территории Всесоюзного алюминиево-магниевого института, который, в свою очередь, принадлежит группе «Русал» Олега Дерипаски.