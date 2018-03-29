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29 Март, 2018


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На строительство «Белорусского квартала» Смольный направит почти 400 млн рублей

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в: Новости
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Деньги начнут предоставлять с 2018 года

В бюджете Петербурга на 2018-2019 годы будут предусмотрены 390 млн рублей на проектирование и строительство 5 домов проекта «Белорусский квартал» в Полюстрово. Деньги направят также на инженерную подготовку территорий.

Об этом заявил губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко в рамках заседания Совета делового сотрудничества Петербурга и Республики Беларусь. Как сообщает NSP, архитектурную концепцию комплекса под названием «Журавли» подготовили специалисты института «Минскгражданпроект», выигравшего международный конкурс. В частности, квартал будет напоминать журавлиный клин. Высота застройки составит от 6 до 25 этажей. Суммарно здесь можно разместить около 80 000 кв.м.

Напомним, «симметричные конкурсы» на разработку концепции архитектурно-градостроительного облика «белорусского» квартала в Петербурге и «петербургского» в Минске были организованы КГА и комитетом по градостроительству и архитектуре Мингорисполкома. Петербургские участники конкурса за работу над проектами получили по 1,3 млн рублей, а белорусские трудились бесплатно. Итоги конкурсы были подведены 19 декабря 2017 года. Победителями стали белорусский архитектор Евгений Лавринович с проектом «Журавли» и петербургская Студия -17 Святослава Гайковича.

 

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