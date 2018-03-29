Большегрузам запретят движение по дорогам Ленобласти

До 30 апреля тягачам путь на трассы области заказан — идет просушка

Власти Ленобласти вводят запрет на движение по региону тяжелых машин в связи с проведением просушки трасс после зимы, сообщили в дорожном комитете. Запрет действует с 1 по 30 апреля.

В комитете уточняют, что запрет традиционно распространяется на автомобили с превышением нагрузки на каждую ось более 5 тонн при проезде по асфальтобетонным дорогам, и более 3 тонн — при проезде по гравийным дорогам.

Для контроля движения большегрузов во всех районах Ленинградской области организованы специальные площадки, на которых расположены посты весового контроля. За их работу отвечают организации, обслуживающие региональные трассы — ремонтно-строительные и эксплуатационные управления. Контролируют процесс взвешивания машин специалисты ГКУ «Ленавтодор».

При этом ограничения не распространяются на международные перевозки грузов, на пассажирские перевозки автобусами, на перевозки пищевых продуктов и опасных грузов и ТБО.