Полтавченко просят объяснить «срезанные» миллиарды с ветки метро на юго-запад

В настоящее время территории там активно застраиваются

Депутат ЗакСа Алексей Цивилев подготовил и направил губернатору Петербурга Георгию Полтавченко запрос по Красносельско-Калининской ветке метро. В документе народный избранник просит градоначальника Северной столицы объяснить, почему финансирование новой линии на юго-запад было урезано на 4,1 млрд рублей в пользу Фрунзеского радиуса, сообщает zaks.ru.

По мнению Алексея Ковалева, как в Калининском, так и Красносельском районе петербуржцы с нетерпением ждут появления новых станций, а проблема не решается десятилетиями. Между тем, в удаленных от метро районах строится все больше нового жилья.

«Считаю, что такое решение принято не в интересах жителей Красносельского района, имеющего один из самых высоких показателей по строительству нового жилья и не имеющего на своей территории ни одной станции метрополитена», — уверен парламентарий.

Напомним, о том с ветки снимаются 4,1 из 7 обещанных млрд стало известно в марте этого года. Соответствующее распоряжение подписал Георгий Полтавченко.

При этом в середине марта комитет по развитию транспортной инфраструктуры разместил на сайте госзакупок конкурс на выполнение работ по подготовке документации по планировке территории для новых станций Красносельско-Калининской линии метрополитена. Начальная цена контракта была определена в сумме 24,5 млн рублей. Итоги конкурса обещают подвести 9 апреля 2018 года. Тогда же в Смольном заявляли, что на проектирование объектов потребуется 3-4 года, если найдутся деньги.

Добавим также, что сроки открытия станции линии не раз переносились, а конкурсы на проектирование отменялись и объявлялись заново. Между тем появления новых станций метро с нетерпением ждут новоселы ЖК «Балтийская жемчужина», ЖК «Сандей» от «СПБ Реновация», покупатели квартир в ЖК «Солнечный город» от Setl Сity.

Как чиновники откорректировали схему развития метрополитена в целом по городу, можно узнать из нашего материала.