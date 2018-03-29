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29 Март, 2018


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В 2019 года Ленобласть запустит новую программу по расселению непригодного жилья

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в: Новости
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В настоящее время в 47 региона в таких домах проживает почти 500 человек

Власти Ленобласти выявили почти 10 тысяч кв. метров так называемого непригодного для проживания жилья. Такие дома (59) включат в новую программу расселения на последующие годы. Больше всего подобных объектов в Выборгском (33 дома), Всеволожском (12 домов) и Тосненском (10 домов) районах. В домах проживает 498 человек.

По словам заместителя председателя правительства Ленобласти Михаила Москвина, формулировка «непригодное жилье» в свое время не позволила включить все эти дома в федеральную программу расселения аварийного жилья 2013-2017 годов, не получится их включить и в программы следующих лет.

«Поэтому власти области, чтобы помочь людям, приняли решение расселять эти дома собственными силами», — пообещал он.

До конца лета будет готова схема расселения непригодных домов, а финансирование программы может начаться уже в 2019 году.

 

 

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