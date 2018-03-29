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29 Март, 2018


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В середине апреля станут известны даты завершения долгостроев в России и в Петербурге

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в: Новости
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Отныне если сроки сдачи объекта сдвигаются, губернатору придется обосновывать такое решение

novaya-kamenka-official.ru

Минстрой РФ поручил субъектам в срок до 15 апреля этого года обновить «дорожные карты» по завершению строительства проблемных объектов. Отныне подобные графики предстоит ежегодно уточнять, а региональным властям – представлять отчеты, почему был допущен срыв обещанных ранее дат.

Об этом сообщает NSP со ссылкой на заявление главы Минстроя Михаила Меня на селекторном совещании с регионами. Издание напоминает, что распоряжением правительства РФ утверждена новая форма «дорожной карты» — власти решили упорядочить учёт пострадавших, проводить более полный мониторинг, усилить контроль за сроками.

Отныне в «дорожных картах» требуется указывать крайний срок восстановления прав дольщиков проблемного объекта, а также — общее число заключенных договоров долевого участия. «Мы постепенно переходим от учёта граждан к учету объектов, поскольку в каждом объекте уже понятно количество ДДУ»,- заявил Михаил Мень.

Кроме того, отныне если сроки сдачи объекта сдвигаются, губернатору конкретного региона придется обосновывать такое решение.

Когда власти Петербурга планируют сдать легендарные долгострои Северной столицы и новички в этом списке, можно узнать из нашего материла. 

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