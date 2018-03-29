«Теремок» ушел с рестораном с Невского проспекта впервые в истории компании

Владельцы сети не смогли договориться с собственным арендодателем

«Теремок» был вынужден впервые в истории сети закрыть ресторан на Невском проспекте, 106. Собственникам компании пришлось пойти на такой шаг из-за того, что не удалось договориться по цене вопроса с арендодателем помещения.

Как сообщает ДП, это произошло в начале марта этого года.

По словам генерального директора сети «Теремок» в Петербурге Виталия Свидовского, компания активно развивается, требования растут, и так случается, что ранее арендованные помещения перестают отвечать стандартам.

«В этом случае мы стараемся найти компромисс с нашим партнером по арендной ставке, – поясняет найти его не удается, мы вынуждены принимать кардинальные решения – вплоть до закрытия ресторана. Что и случилось в случае ресторана на Невском, 106», — отметил он.

Вместе с тем, в компании рассчитывают открыть еще один ресторан в универмаге на площади Стачек, 9 в апреле этого года.