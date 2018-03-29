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30 Март, 2018


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В Петербурге может появиться памятник жертвам теракта в метро

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в: Новости
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Памятный знак хотят установить у стены наземного вестибюля станции метро «Технологический институт»

Годовщину взрыва в вагоне петербургского метрополитена, прогремевшего между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» 3 апреля 2017 года, Петербург будет отмечать торжественно-траурными церемониями во вторник, 3 апреля. Теракт унёс жизни 15 человек, в общей сложности пострадало 103 человека.

Как сообщил председатель Совета Санкт-Петербургской общественной региональной организации «Прерванный полёт» Георгий Ефименко, по предложению родственников и семей, пострадавших от теракта, начато обсуждение вопроса об установке мемориального памятника погибшим в тот день в петербургской подземке. По его информации, вероятнее всего местом установки памятной плиты будет выбран ставший традиционным для возложения цветов парапет у стены наземного вестибюля станции метро «Технологический институт».

«Вчера эта тема обсуждалась на встрече администрации города с родственниками погибших и пострадавших от теракта. Но пока официальных обращений в установленном порядке мы не получили. По моим наблюдениям, голосов «против» установки памятника больше, чем «за». Однако прежде всего будет учтено мнение родственников погибших и горожан», — рассказал председатель комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.

По словам Георгия Ефименко, такое обращение в ближайшие дни будет направлено в городскую администрацию.

 

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