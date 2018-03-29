Главгосэкспертиза утвердила сметную стоимость реконструкции Обводного канала

Предстоит построить участок набережной от улицы Степана Разина до Межевого канала и мост через Екатерингофку в створе Межевого канала

Главгосэкспертиза не выявила нарушений при формировании сметной стоимости реконструкции Обводного канала. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее, в октябре 2016 года, Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту.

Как напоминают там, современная реконструкция Обводного канала предполагает строительство участка набережной от улицы Степана Разина до Межевого канала и моста через Екатерингофку в створе Межевого канала. В рамках второго подэтапа первого этапа реконструкции, сметную стоимость которого проверил Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертиза России, проводится технологическое оснащение шахты № 43, расположенной на Гапсальской улице.