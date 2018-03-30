Все ТРК и соцобъекты Ленобласти проверят на соблюдение правил пожарной безопасности 2 раза в год

В одном из муниципальных торговых центров уже прошла проверка, которая показала полную неготовность объекта к ЧС

Персонал всех торгово-развлекательных комплексов и соцобъектов Ленобласти 2 раза в год будут тестировать на готовность к пожарам и чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на встрече с депутатами Законодательного собрания 47-го региона.

«Мы не просто проверим готовность всех торговых центров и социальных объектов Ленинградской области к чрезвычайным ситуациям, мы будем 2 раза в год проводить учебно-тематические мероприятия, чтобы персонал объекта всегда знал, что делать», — подчеркнул он.

Александр Дрозденко рассказал, что в ближайшее время пройдут проверки 21-го торгового центра, а затем и всех социальных объектов.

«У нас нет цели просто собрать штрафы, мы должны научить персонал всех объектов действовать во время пожаров, захвата террористов и в других чрезвычайных ситуациях. Действия персонала должны быть доведены до автоматизма, чтобы в случае опасных ситуаций они могли спасти не только себя, но и посетителей учреждения», — пояснил губернатор.

Глава 47-го региона отметил, что в одном из муниципальных торговых центров уже прошла проверка, которая показала полную неготовность объекта и персонала к чрезвычайным ситуациям. Название объекта Александра Дрозденко озвучить отказался.

Напомним, 25 марта в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» начался пожар. По официальным данным, 64 человека погибли. 2 кинозала и аварийные выходы оказались закрытыми, поэтому множество людей оказались заблокированными в горящем здании.