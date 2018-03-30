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30 Март, 2018


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В Петербурге появятся районные комиссии по вновь высвобождаемым земельным участкам

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в: Новости
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Новые структуры займутся наделами, на которых ранее располагались незаконные объекты недвижимости

Комитет территориального развития Смольного приступил к формированию комиссий при администрациях районов Петербурга. Новые структуры займутся подготовкой предложений по использованию наделов, которые высвобождаются от незаконно размещенных на них объектов недвижимости.

Как сообщает пресс-служба Смольного, в составы комиссий обещают включить представителей всех заинтересованных исполнительных органов государственной власти.

Данные предложения будут направлены в соответствующие отраслевые исполнительные органы государственной власти для рассмотрения и последующей их реализации.

 

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