Дрозденко: Ленобласть судьбу Волоколамского района не повторит

Власти 47 региона работают над тем, чтобы новые полигоны были максимально удалены от жилых зон

Ленинградская область не повторит судьбу Волоколамского района Московской области потому, что у региона СЗФО существует другой подход к вывозу и утилизации мусора. Об этом сообщил глава 47-го региона Александр Дрозденко.

«Утилизация мусора — тема модная. Многие смотрят на Волоколамский район и пытается проводить параллели с Ленобластью, но нашему региону бояться нечего», — заявил губернатор.

Александр Дрозденко пояснил, что волоколамская проблема бы предсказуема.

«Один полигон закрыли, но Москва меньше мусора поставлять не стала, поэтому естественно нагрузка на оставшиеся полигоны возросла. Вот уволили главу администрации Волоколамского района (Евгения Гаврилова- прим.ред.), но он меньше всех в случившемся виноват», — сообщил Александр Дрозденко.

Губернатор отметил, что в Ленобласти совершенно другой подход к переработке мусора, поэтому с Подмосковьем 47-ой регион сравнивать не стоит.

«У нас нет таких старых полигонов. Была Волхонка, но ее закрыли на рекультивацию. У нас работают станции дегазации, кроме того, мы сначала открываем новые полигоны и только потом закрываем действующие», — подчеркнул глава 47 региона.

Кроме того, продолжил Александр Дрозденко, власти области работают над тем, чтобы новые полигоны были максимально удалены от жилых зон.

«Мы стараемся открывать новые полигоны в 2-3 раза дальше, чем того требуют санитарные зоны», — заключил губернатор.

Напомним, 21 марта 57 школьников Волоколамска были госпитализированы с признаками отравления. Позже выяснилось, что причиной отравления стало попадание ядовитых веществ в воду с полигона Ядровая. В городе прошло множество протестных акций, люди напрямую угрожали местным властям расправой.