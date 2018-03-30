Дом призрения Германского благотворительного общества включен в реестр памятников

Соответствующее распоряжение подготовил КГИОП

Председатель КГИОП Сергей Макаров подписал распоряжение о признании Дома призрения Германского благотворительного общества имени Вильгельма I на Новороссийской улице,46 памятником регионального значения. Объект включен в соответствующий реестр. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как напоминают там, Дом призрения (призрение – забота о ком-либо, опека кого-либо), построенный в духе эклектики (в так называемом «кирпичном стиле»), характерной для петербургской архитектуры конца XIX – начала ХХ веков, представляет собой уникальный сохранившийся образец общественного здания.

Памятник сохранил историческую объемно-пространственную и планировочную структуру, конструктивную систему, композиционное архитектурно-художественное решение фасадов. В интерьерах имеется историческая лестница с коваными фигурными ограждениями и площадками, покрытыми двухцветной метлахской плиткой.

С 1970-х годов в доме располагались эксплуатационные службы Ленгаза. В настоящее время арендатором здания является ООО «ПетербургГаз».