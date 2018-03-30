В Петербурге «эвакуировали» уже второй за день торговый центр

Это снова плановая проверка

После ТРК «ПИК» на Сенной площади в Петербурге около полудня были эвакуированы посетители трехэтажного центра «Смайл» на проспкте Большевиков. Об этом сообщают очевидцы «В Контакте» в группе «ДТП и ЧП».

Комплекс оперативно «зачистили» от посетителей и также быстро уже к 13.00 вновь открыли.

Речь идет о плановых проверках, как и в ситуации с ТРК «ПИК».

Напомним, после трагедии в Кемерово в ТРК «Зимняя вишня» губернатор Петербурга Георгий Полтавченко поручил провести проверки в местах массового скопления людей. Однако непосредственно в день траура, 28 марта, в Северной столице произошли три крупных пожара.