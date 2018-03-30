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30 Март, 2018


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Депутат Шаронов покажет Дрозденко состояние дорог в Ломоносовском районе

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в: Новости
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Особенно люди жалуются на состояние Гостилицкого шоссе и отдельные участки Гатчинского

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко не позволил высказаться депутату Законодательного собрания 47-го региона Андрею Шаронову, который уверен, что региональные власти просто забыли про дороги Ломоносовского района.

Это произошло на встрече Дрозденко с областным парламентом.

«Мне иногда кажется, что правительство просто забыло про дороги Ломоносовского района», — начал свой вопрос Андрей Шаронов, однако его тут же прервал губернатор.

«Я не принимаю ваш вопрос, мы выделяли на дороги Ломоносовского райо6а 350 млн рублей в прошлом году. Ранее район получал примерно такие же суммы, поэтому говорить о том, что мы что-то забыли, некорректно. Я понимаю, если бы такой вопрос прозвучал по Тосненскому району, но уж точно не по Ломоносовскому», — заявил Александр Дрозденко.

После Шаронов сообщил, что удивлён реакцией губернатора.

«Я не очень понял, про какие суммы он говорил, может быть, я чего-то не знаю, но проблемы с дорогами в Ломоносовском районе все же есть. Я обратился к своим избирателям, и они прислали мне фотографии проблемных трасс. Я и сам перед выборами президента объездил район и как-то раз чуть колеса там не оставил. Я соберу всю информацию и передам ее губернатору», — заверил народный избранник.

По словам парламентария, особенно люди жалуются на состояние Гостилицкого шоссе и на отдельные участки Гатчинского.

 

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