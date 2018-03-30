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30 Март, 2018


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Перед выходными в Петербурге резко похолодает

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в: Новости
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Водителей предупреждают о сильной гололедице в последний день марта

В ночь с пятницы, 30 марта, на субботу, 31 марта, температура воздуха в Петербурге резко снизится до – 7- 9 градусов, а на окраинах и вовсе ожидается похолодание до -12 градусов. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ. Днем, в субботу опять потеплеет до +4 градусов. А утром из-за перепадов в температуре и в атмосферном давлении ожидается туман и слабый ветер.

Вместе с тем водителей предупреждают о сильной гололедице.

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