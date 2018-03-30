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30 Март, 2018


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В Ленобласти в ближайшее время построят три новых мусорных полигона

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в: Новости
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Все объекты будут располагаться на расстоянии не меньше 50 км от Северной столицы

Правительство Ленинградской области ищет место под размещение трех новых мусорных полигонов. Объекты будут построены в ближайшие три года. Об этом сообщил начальник регионального управления по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Николай Борисов, выступая перед губернатором Александром Дрозденко и депутатами областного Законодательного собрания.

На данный момент, по словам чиновника, рассматриваются варианты с размещением полигонов в Кингисеппском, Выборгском и Кировском районах. В свою очередь, Александр Дрозденко отметил, что все новые полигоны будут располагаться на расстоянии не меньше 50 км от Северной столицы.

«К 2021 году все полигоны будут отдалены от Петербурга на 50 км, и мы сознательно идём к этой цели. Что расстояния до жилой застройки в Ленобласти, то мы будем размещать полигоны даже не на том расстоянии, которое прописано в санитарных нормах, а в 2-3 раза дальше», — заверил Александр Дрозденко.

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