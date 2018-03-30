Албин: никакой стройки на Лодейнопольской, 7 пока не будет

На пятне, где планировали построить ЖК Кingdom, предлагают возвести детсад

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин и представители Госстройнадзора посетили площадку строительства ЖК Кingdom от компании «Аквилон Инвест» на Лодейнопольской улице,7. На встречу с чиновниками пришли и около полусотни местных жителей, протестующих против реализации проекта.

Как сообщает пресс-служба главы строительного блока, в настоящее время на стройплощадке осуществлены работы по выносу инженерных коммуникаций, частично выполнено свайное поле, сделано шпунтовое ограждение всей площадки для недопущения последствий негативного характера.

«Тем не менее, от жильцов соседнего дома стали поступать сигналы о негативном влиянии стройки, и Госстройнадзор провел проверку. На основании выявленных нарушений проекта организации строительства надзорное ведомство выдало предписание о приостановке строительных работ до устранения всех нарушений», — отмечают в пресс-службе вице-губернатора.

Как рассказал исполняющий обязанности начальника Службы государственного строительного надзора и экспертизы Евгений Ким, в настоящее время все работы приостановлены в связи с теми вопросами, которые возникают по окружающей застройке, по возможному негативному влиянию, которое было зафиксировано 19 марта. При обследовании обнаружилось, что здание мастерской имеет просадки 33 мм за полгода, что превышает допустимые 30 мм.

Присутствовавшие на стройплощадке жильцы заявили о том, что проект строящегося жилого дома несколько раз менял этажность и в итоге с первоначально разрешенных 3-5 этажей дорос до десятиэтажки. Граждане убеждены, что такой нагрузки территория не выдержит, уже сейчас они сталкиваются с переизбытком автотранспорта и нехваткой мест в дошкольных учреждениях и школах.

В ответ на это вице-губернатор Игорь Албин призвал представителей органов власти теснее общаться с горожанами и прислушиваться к их мнению. Он поручил председателю КГА — главному архитектору Санкт-Петербурга Владимиру Григорьеву в течение двух недель разобраться со всеми согласованиями, которые были даны этому проекту от его появления до сегодняшнего дня, в том числе по изменению этажности застройки. Органам власти поручено также подготовить предложения по возможной мене земельного участка или снижению этажности застройки, а районной администрации – предложения по размещению на этом пятне застройки социально значимого объекта (детского сада).

«Никакой стройки здесь пока не будет», — констатировал Игорь Албин.

Отметим, что, несмотря на такие заявления главы строительного блока, Горсуд признал незаконным городской законопроект, разрешающий перевести частные земли в Петроградском районы в зоны зеленых насаждений общего пользования.