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31 Март, 2018


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На юго-западе Петербурга позеленело водохранилище

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в: Новости
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Местные жители бьют тревогу

В Красносельском районе Петербурге вода в реке Красненькой, являющейся частью водохранилища, неожиданно приобрела зеленый оттенок. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «В Контакте» в группе «ДТП и ЧП». От воды исходит неприятный запах, напоминающий аромат фекалий. Такое местные жители наблюдают впервые и бьют тревогу. Граждане полагают, что это могло произойти из-за стоков с несанкционированной свалки, которую администрация Красносельского района обещала ликвидировать, но так и не сделала этого.

 

 

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