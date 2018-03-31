На юго-западе Петербурга позеленело водохранилище

Местные жители бьют тревогу

В Красносельском районе Петербурге вода в реке Красненькой, являющейся частью водохранилища, неожиданно приобрела зеленый оттенок. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «В Контакте» в группе «ДТП и ЧП». От воды исходит неприятный запах, напоминающий аромат фекалий. Такое местные жители наблюдают впервые и бьют тревогу. Граждане полагают, что это могло произойти из-за стоков с несанкционированной свалки, которую администрация Красносельского района обещала ликвидировать, но так и не сделала этого.