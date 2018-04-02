В Кудрово появится ЖК «Архитектор»

Объект будет рассчитан на 869 квартир

Компания «Строительный трест» планирует к третьему кварталу 2022 года завершить масштабный проект «Капитал» в Кудрово и ввести в эксплуатацию к этому сроку последний объект – ЖК «Архитектор».

Как сообщает БН, 27 –этажная высотка будет рассчитана на 869 квартир. На первом этаже расположатся коммерческие помещения общей площадью 3,8 тыс. кв. м. В составе корпуса также будет построен подземный паркинг на 274 машиноместа. Общая реализуемая площадь ЖК «Архитектор» составит 58,7 тысяч «квадратов».

«При оформлении архитектурной концепции мы опирались на создание доминанты, которая бы подчеркивала масштаб квартала и логически завершала проект «Капитал» на границе с объектом другого застройщика», -рассказал главный архитектор проекта «Студии М4» Александр Трофимов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кудрово построят офисы и спортивный комплекс с бассейном на 75 тысяч «квадратов».