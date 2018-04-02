жк днепропетровская 37

03 Апрель, 2018


Актуальное
Главная
Новости

В Кудрово появится ЖК «Архитектор»

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Объект будет рассчитан на 869 квартир

Компания «Строительный трест» планирует к третьему кварталу 2022 года завершить масштабный проект «Капитал» в Кудрово и ввести в эксплуатацию к этому сроку последний объект – ЖК «Архитектор».

Как сообщает БН, 27 –этажная высотка будет рассчитана на 869 квартир. На первом этаже расположатся коммерческие помещения общей площадью 3,8 тыс. кв. м. В составе корпуса также будет построен подземный паркинг на 274 машиноместа. Общая реализуемая площадь ЖК «Архитектор» составит 58,7 тысяч «квадратов».

«При оформлении архитектурной концепции мы опирались на создание доминанты, которая бы подчеркивала масштаб квартала и логически завершала проект «Капитал» на границе с объектом другого застройщика», -рассказал главный архитектор проекта «Студии М4» Александр Трофимов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кудрово построят офисы и спортивный комплекс с бассейном на 75 тысяч «квадратов».

Теги:

Похожие сообщения

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X