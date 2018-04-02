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03 Апрель, 2018


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Составлен рейтинг петербургских станций метро по цене «квадрата»

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в: Новости
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«Бронзу» в списке поделили сразу 4 станции

Эксперты федерального портала «Мир квартир» составили рейтинг петербургских станций метро по цене «квадрата». Об этом сообщает «Лента» в своем разделе «Дом».

Так, безусловный лидер с писке – это станция метро «Крестовский остров». Здесь в среднем цена квадрата составляет 280 тысяч руб. Квартира обойдется в 25,6 миллиона рублей.

«Серебро» эксперты присудили станции метро «Чернышевская». Здесь, недалеко от Таврического сада, ценник начинается от 197 тысяч руб. Квартира обойдется в 15 млн.

Локация пользуется спросом, так как располагается поблизости от Невского проспекта.

«Бронзу» в списке поделили сразу 4 станции: «Спортивная», «Горьковская», «Чкаловская» и «Петроградская». Квадратные метры оценены в 176 тысяч, 175,9 тысячи, 172 тысячи и 165 тысяч рублей соответственно.

Замыкает рейтинг станции метро «Девяткино». Она обслуживает одноименный микрорайон, который, как утверждают оценщики, строится с нуля. Средняя цена квадрата здесь составляет 78,7 тысячи рублей. Квартиру можно купить за 4,5 миллиона рублей.

 

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