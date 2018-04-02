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03 Апрель, 2018


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Аэропорт «Пулково» обещают превратить в региональный авиационный хаб

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в: Новости
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Летом этого года из города на Неве запустят авиарейсы в Дрезден, Пизу, Пулу и Тегеран

В рамках утвержденной Смольным совместно с ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС) и АО «Аэропорт «Пулково» программы поддержки новых направлений из города на Неве появятся четыре новых авиа направления. Рейсы летом запустят в Дрезден, Пизу, Пулу и Тегеран. Об этом сообщает пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина.

По словам главы строительного блока, повышение доступности и качества услуг в Пулково отвечает задачам, включенным в Стратегию экономического и социального развития Петербурга на период до 2030 года.

«Введение дополнительных мотивационных мероприятий для авиаперевозчиков позволяет улучшить транспортную доступность Петербурга, расширить маршрутную сеть и увеличить пассажиропоток аэропорта «Пулково», в том числе трансферного, что постепенно должно привести к формированию регионального авиационного хаба», – уверен Игорь Албин.

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