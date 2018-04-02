Смольный: работать с «Суммой» по подряду больше не планируется

Контракт по намыву около метро «Новокрестовская» компания выполнила, но не без помощи правоохранительных органов

Смольный не имеет нареканий к группе «Сумма» по качеству работ по созданию намывных территорий около станции метро «Новкрестовская», но больше работать с компанией не собирается.

Как передает «Интерфакс», об этом заявил глава КРТИ Сергей Харлашкин. По его словам ООО «Интэкс» (входит в группу компаний), не смогла должным образом организовать работы, ей могли быть выставлены штрафные санкции, рассматривался даже вариант с разрывом контракта

«Но все-таки они его доделали, результат был перепроверен раз десять, и нами, и правоохранительными органами», — рассказал чиновник.

Напимним, основателей «Суммы» Зиявудина и Магомеда Магомедовых подозревают в создании организованного преступного сообщества (ОПС) с целью хищения бюджетных средств. Тендер по намыву на 2,3 млрд рублей «Интэксу» достался в 2014 году.