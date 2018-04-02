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03 Апрель, 2018


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Федеральный центр добавит Ленобласти 200 млн рублей на новые дороги

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в: Новости
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Средства могут направить и на развязку в Западном Мурино

Правительство РФ подготовило распоряжение о предоставлении Ленинградской области дополнительных 200 млн рублей на развитие сети новых дорог. Об этом сообщает пресс-служба 47 региона.

До выхода в свет распоряжения правительства РФ объем дорожного фонда Ленинградской области на 2018 год составлял почти 7,5 млрд рублей. Среди основных значимых проектов развития дорожной инфраструктуры региона — строительство развязки в Западном Мурино, завершение возведения путепроводов в Гатчине и Выборге, а также реконструкция и капитальный ремонт участков трасс в Приозерском, Сланцевском и Всеволожском районах.

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