Федеральный центр добавит Ленобласти 200 млн рублей на новые дороги

WorldBuild Moscow/ MosBuild 2018 — одна из наиболее крупных в России выставок строительных и отделочных материалов.

На ней представят материалы для строительства и ремонта более 1200 компаний.Именно здесь ключевые игроки рынка ежегодно демонстрируют новинки своей продукции.

В рамках программы WorldBuild Moscow/ MosBuild 2018 для аудитории выставки выступят ведущие международные дизайнеры: Йонас Петерсон, Пьер Гоналон, Диана Балашова, Nini Andreda Silva и другие.

Дата. Место. Контакты

3—6 апреля 2018 года

Москва, ЦВК «Экспоцентр»

Тел.: +7 (499) 750-08-28