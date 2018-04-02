Ленобласть-Петербургу: что происходит на стройплощадке ЖК «Новая Каменка»?

Покупатели квартир из 47 региона готовы к акциям вплоть до голодовок

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области от фракции «Единая Россия» Андрей Шаронов обратился к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко по поводу завершения строительства проблемного жилого комплекса «Новая Каменка» группы компаний СУ-155.

Как сообщил парламентарий, к нему обратились жители Ленобласти, которые уже много лет назад приобрели квартиры в «Новой Каменке», но до сих пор не получили свои квадратные метры.

В частности, граждане области утверждают, что работы в корпусе №4 остановились.

«При этом строительная корпорация «РосСтрой» (застройщик ЖК), как уверяют дольщики, отчиталась как перед правительством РФ, так и перед банком «Российский капитал» (санатор проекта), о том, что вышеуказанный дом построен, но это не соответствует действительности», – цитирует Андрей Шаронов дольщиков, которые к нему обратились.

Как добавляет народный избранник, дольщики подозревают, что деньги, выделенные на достройку дома, были потрачены не целевым образом или преднамеренно вывезены с объекта, то есть, фактически похищены.

В связи с этим Андрей Шаронов просит Георгия Полтавченко поручить компетентным органам разобраться в ситуации на объекте, а также сделать все для скорейшего завершения ЖК.

«Обратившиеся ко мне жители Ленобласти находятся в отчаянии и готовы к решительным акциям вплоть до голодовки», — отмечает парламентарий.

Напомним, изначально планировалось, что ЖК «Новая Каменка» будет сдан в мае 2016 года. Однако в 2015 году у СУ-155 начались проблемы, поэтому дата завершения проекта неоднократно переносилась. Согласно последним данным правительства Петербурга, корпус №4 этого проекта должен быть введен в эксплуатацию во втором квартале 2018 года.

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