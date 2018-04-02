жк днепропетровская 37

03 Апрель, 2018


Актуальное
Главная
Новости

Власти Ленобласти: достройка ЖК «Ванино» идет в полном соответствии с графиком

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

В 47 регионе готовятся приступить к решению транспортного вопроса для будущих новоселов

Михаил Москвин
(Чтобы увеличить, кликните на фото)

Заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Москвин возглавил инспекционную поездку на стройплощадку ЖК «Ванино» в Ломоносовском районе. По ее итогам чиновники и приглашенные дольщики убедились, что возведение проблемного объекта осуществляется в полном соответствии с утвержденными графиками.

Возобновление работ В ЖК стало возможно после подписания в мае 2017 года соглашения между инвестором, новым застройщиком, правительством Ленинградской области, муниципальными властями двух уровней, в котором были определены принципы взаимодействия и ответственность сторон. Неотъемлемой частью этого документа стал график работ.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин на встрече с дольщиками рассказал, что комитет Госстройнадзора активно включился в арбитражный процесс банкротства предыдущего застройщика — ООО «Тареал».

«Дольщики должны скорее заключить договоры долевого участия с новым застройщиком, чтобы банкротство предыдущего уже не создало никаких сложностей для участников строительства. Для этого власти области займут активную позицию в суде для снятия ареста с земельного участка и окажут юридическую поддержку дольщикам», — пояснил он.

Участники объезда также убедились в том, что в четырех корпусах, которые будут сданы до конца 2019 года, уже завершены работы по устройству гидроизоляции кровли, утеплению фасада здания и установке металлопластиковых окон.

По результатам инспекции было принято решение о проработке вопроса транспортного обслуживания жителей «Ванино».

Напомним, компания ООО «Тареал» в 2016 году бросила недостроенными 12 домов, где с гражданами был заключен 171 договор долевого участия. Проблема завершения строительства ЖК была связана с отсутствием финансирования строительства — это обусловлено наложением ареста на денежные средства, находящиеся на банковском счете компании. Процесс поиска финансирования продолжался менее года. В результате переговоров, которое вели члены правительства Ленинградской области, было принято решение о возвращении в проект изначального инвестора — эстонского АО «Техномар и Адрем». Было образовано ООО «ЖК Ванино», которое вышло на площадку в прошлом году. Гражданам было предложено перезаключить с ними договора долевого участия. В ООО «Тареал» была введена процедура наблюдения.

 

Теги:

Похожие сообщения

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X