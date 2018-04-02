Власти Ленобласти: достройка ЖК «Ванино» идет в полном соответствии с графиком

В 47 регионе готовятся приступить к решению транспортного вопроса для будущих новоселов

Заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Москвин возглавил инспекционную поездку на стройплощадку ЖК «Ванино» в Ломоносовском районе. По ее итогам чиновники и приглашенные дольщики убедились, что возведение проблемного объекта осуществляется в полном соответствии с утвержденными графиками.

Возобновление работ В ЖК стало возможно после подписания в мае 2017 года соглашения между инвестором, новым застройщиком, правительством Ленинградской области, муниципальными властями двух уровней, в котором были определены принципы взаимодействия и ответственность сторон. Неотъемлемой частью этого документа стал график работ.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин на встрече с дольщиками рассказал, что комитет Госстройнадзора активно включился в арбитражный процесс банкротства предыдущего застройщика — ООО «Тареал».

«Дольщики должны скорее заключить договоры долевого участия с новым застройщиком, чтобы банкротство предыдущего уже не создало никаких сложностей для участников строительства. Для этого власти области займут активную позицию в суде для снятия ареста с земельного участка и окажут юридическую поддержку дольщикам», — пояснил он.

Участники объезда также убедились в том, что в четырех корпусах, которые будут сданы до конца 2019 года, уже завершены работы по устройству гидроизоляции кровли, утеплению фасада здания и установке металлопластиковых окон.

По результатам инспекции было принято решение о проработке вопроса транспортного обслуживания жителей «Ванино».

Напомним, компания ООО «Тареал» в 2016 году бросила недостроенными 12 домов, где с гражданами был заключен 171 договор долевого участия. Проблема завершения строительства ЖК была связана с отсутствием финансирования строительства — это обусловлено наложением ареста на денежные средства, находящиеся на банковском счете компании. Процесс поиска финансирования продолжался менее года. В результате переговоров, которое вели члены правительства Ленинградской области, было принято решение о возвращении в проект изначального инвестора — эстонского АО «Техномар и Адрем». Было образовано ООО «ЖК Ванино», которое вышло на площадку в прошлом году. Гражданам было предложено перезаключить с ними договора долевого участия. В ООО «Тареал» была введена процедура наблюдения.