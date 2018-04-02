Албин: стоимость проезда по ВСД будет на уровне расценок ЗСД

Практика показывает, что городу необходимы платные автодороги

Стоимость проезда по Восточному скоростному диаметру будет аналогична плате, установленной на Западном скоростном диаметре. Об этом вице-губернатор Игорь Албин сообщил в своем Telegram- канале.

«Пример ЗСД показывает, что ВСД будет востребован. Петербургу однозначно необходимы платные дороги. Это не наше желание, это мировая практика. Максимально быстро добраться из точки А в точку Б можно только при наличии платных дорог, уровень загрузки которых регулируется тарифом», — пояснил он.

Как напомнил глава строительного блока, Восточная магистраль будет проходить внутри промышленного пояса южной планировочной зоны вдоль северного железнодорожного полукольца по территории Красногвардейского, Невского, Фрунзенского, Московского, Кировского районов. Через Неву предусмотрен мостовой переход либо тоннель в створе улиц Зольной и Фаянсовой. Проект называют еще Восточным скоростным диаметром (ВСД), он должен перераспределить транспортные потоки таким образом, что нагрузка на улично-дорожную сеть в целом, и на ближайшие мосты, в частности мост Александра Невского, Володарский и Большой Обуховский, снизится в разы. ВСД будет выполнять функции глубокого обхода центра, выводя транзитные по отношению к нему корреспонденции на систему скоростных и непрерывных магистралей, свяжет восточные районы с центром города.

Ранее сообщалось, что на возведение Восточного скоростного диаметра (ВСД) в Петербурге требуется 165 млрд рублей. Проектирование трассы должно завершиться до конца года. А приступить к реализации проекта Смольный рассчитывает в 2019 году.