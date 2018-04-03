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03 Апрель, 2018


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В первый месяц весны в Петербурге выпало 30 см снега

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в: Новости
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К весенней уборке дорожники смогли приступить лишь в последние дни марта

Снегоуборочная техникаВ марте в Петербурге выпало 30 см снега. Это почти что в три раза больше, чем в первый весенний месяц 2017 года. Всего с городских улиц вывезли 400 тысяч кубометров снега, а за весь зимний период – около 2,5 млн кубометров.

Как сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Смольного, за март 2018 года дорожные предприятия организовали более 34 тысяч ночных.

В последние дни первого весеннего месяца благодаря небольшим оттепелям дорожники приступили к весенней зачистке улиц. Во вторник, 3 апреля, Петербург убирают почти 600 единиц техники и около 1100 ручников.

Напомним, официально зимний сезон завершается у коммунальщиков 15 апреля. Дежурная служба комитета круглосуточно принимает звонки горожан по тел. 314-60-13. Также продолжает работу «зимняя» горячая линия — 576-14-83.

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