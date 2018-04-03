Пассажирский порт Петербурга сможет ежегодно принимать свыше 8 тысяч грузовиков

Это случится по окончанию работ по реконструкции объекта

Пассажирский порт Петербурга сможет ежегодно принимать 8, 3 тысяч грузовиков. Площадь пункта контроля автотранспорта № 315 увеличится до 48 тысяч 422 «квадратов». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главгосэкспертизы, утвердившей проект реконструкции пассажирского порта.

В рамках реализации проекта планируется проведение работ, направленных на изменение классификации и пропускной способности пункта пропуска за счет ввода новых и реконструкции существующих сооружений. Среди проектируемых подобъектов — здание досмотра и оформления товаров, три модуля пограничного контроля, КПП-2 с пунктом весового контроля, пункты весового и пограничного контроля, модуль «Часовой у трапа», КПП технологического транспорта и другие. В числе зданий, подлежащих переносу и реконструкции: высокомачтовые опоры освещения, КПП-1, КПП-3 И КПП-4 и так далее. Также проектом предусмотрено ограждение территории пункта контроля автотранспорта и пределов пункта пропуска.