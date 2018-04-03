Госстройнадзор Петербурга обрел нового главу Евгения Кима

Раньше он был исполняющим обязанности начальника службы

Евгений Ким официально сменил на посту главы Госстройнадзора Леонида Кулакова. Об этом Stroypuls.ru сообщили в пресс-службе ведомства. Назначение состоялось во вторник, 3 апреля.

До этого Евгений Ким с 8 сентября 2008 года занимал должность первого заместителя начальника надзорного ведомства.

Новый глава Госстройнадзора Петербурга родился 5 мая 1956 года. Окончил в 1979 году Ленинградский инженерно-строительный институт, а также аспирантуру в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов. Имеет ученую степень доктора экономических наук.

На руководящих должностях с 1990 года. Занимал должность генерального директора в Совместном Советско-Норвежском предприятии «Внешстройсервис», в ГП «Фирма Русский Дизель». С 2001 по 2004 годы являлся руководителем финансово-экономического управления Российского агентства по государственным резервам. До 2007 года руководитель Внешнеэкономического объединения «Тяжпромэкспорт» МЭРТ РФ.