Власти Ленобласти рассмотрят две площадки под кампус СПбГУ в мае

Речь идет о наделах в Тайцах и Верево

Градсовет Ленинградской области до конца мая рассмотрит две площадки для возможного размещения капмуса Санкт-Петербургского государственного университета. В 47 регионе будет создана рабочая группа под руководством заместителя председателя правительства Ленобласти Михаила Москвина.

Итоги ее работы предстоит оценить представителями СПбГУ и Минэкономразвития.

Кампус предлагают разместить на одной из двух площадок Гатчинского района: в поселках Тайцы и Верево. Министерству и университету будет дан полный паспорт земельных участков, предоставлена информация о возможностях инженерного обеспечения, дорожно-транспортного обслуживания, климатическая характеристика поселений, предложения по площадному и объектному планированию территорий и другие параметры.

Распоряжение о создании рабочей группы будет подписано до конца апреля, в нее войдут специалисты градостроительного блока Ленинградской области, представители СПбГУ, региональных органов власти, органов государственной регистрации, муниципальных образований.

Разработка концепции размещения СПбГУ ведется согласно решению федеральной рабочей группы от 26 мая 2016 года, созданной под эгидой Минэкономразвития, для проработки предложений по созданию единого университетского городка.