В Ленобласти к осени 2019 года отремонтируют три моста

Гарантия на выполненный ремонт составит 8 лет

Власти Ленобласти заключили контракты с подрядчиками на ремонт 3 мостов в 47 регионе. Первой восстановят переправу через реку Оредеж, расположенную на дороге «Кемполово — Выра — Тосно — Шапки». Затем начнется ремонт железобетонного мостового перехода через реку Систа на трассе «Котлы — Семейское — Урмизно». После этого строители приступят к обновлению покрытия мостового перехода через протоку на подъезде к городу Высоцку.

Как сообщает пресс-служба Ленобласти, проектами ремонтов предусмотрено восстановление несущей способности всех опор мостов, обновление гидроизоляции и устройство нового асфальтобетонного покрытия. Предполагается, что объекты будут ремонтировать по частям: движение транспорта поочередно будет закрываться по одной из полос. Водителей предупредят о ведущихся на работах специальными дорожными знаками.

Ремонт начнется весной 2018 года и продлится до октября 2019 года. Согласно контрактам, гарантия на выполненный ремонт объекта составит 8 лет. Заказчиком работ выступает ГКУ «Ленавтодор», общая стоимость ремонтов составляет почти 120 млн рублей.

В эксплуатацию все мостовые переходы были введены во второй половине прошлого века.