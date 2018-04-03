СМИ: Экс-главу ГК «Размах» Игоря Тупальского задержали и везут в Петербург

Итальянские каникулы демонтажника закончены
Еще в конце 2017 года в Италии был задержан бывший глава «Ассоциации по сносу зданий» и ГК «Размах» Игорь Тупальский, сейчас идет процедура экстрадиции, пишет «Фонтанка».
Издание напоминает, что Тупальский подозревается в причастности к убийству совладелицы холдинга «Петрохим-технология» Оксаны Ледневой в 2005 году. Дело Тупальского рассматривал Ленинградский областной суд, однако бизнесмен чаще всего отсутствовал на заседаниях, ссылаясь на недомогание. Якобы, он отлеживался в ВМА. Однако на очередном заседании в ноябре 2014 года адвокат Тупальского предоставил судье документы о срочной госпитализации в Рим. На этом моменте судья Светлана Наумова не выдержала и объявила бизнесмена в международный розыск.
Отметим, что последние годы до суда Тупальский являлся учредителем и руководителем демонтажной ГК «Размах», которой удалось потеснить на рынке других конкурентов — «КрашМаш», «Ирон», «Терминатор» и других. В компании официально подчеркивали, что уже пару лет Игорь Тупальский не имеет к компании никакого отношения, однако в кулуарах участники рынка подтверждали, что бизнесмен участвует в жизни компании удаленно.