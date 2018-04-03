КРТИ попросит денег на проектирование подземной части на «переходе смерти» на Туристкой

И даже примерно понятно кто и как его будет строить

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры внезапно пересмотрел свою позицию и решил поддержать строительство подземного перехода в створе Туристской улицы в Лахте, где только за 2017 год погибли 7 человек. Об этом в соцсетях написал активист Никита Юферев.

Он приложил документ, в котором зампредседателя КРТИ Андрей Семчанков обещает, что при следующей корректировке бюджета комитет запросит средства на проведение предпроектных работ по строительству подземного перехода через ж/д пути в створе Туристской улицы. «С учетом комплекса АО «Метрострой» для строительства пешеходных переходов подземным способом», — отмечается в ответе замглавы комитета. То есть КРТИ уже заранее знает кто и как будет осваивать выделенные деньги.

Кстати, об этом уникальном комплексе можно прочитать в текущем номере журнала «Строительство и городское хозяйство в Петербурге и Ленинградской области» (№178).