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03 Апрель, 2018


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КРТИ попросит денег на проектирование подземной части на «переходе смерти» на Туристкой

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в: Новости
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И даже примерно понятно кто и как его будет строить

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Комитет по развитию транспортной инфраструктуры внезапно пересмотрел свою позицию и решил поддержать строительство подземного перехода в створе Туристской улицы в Лахте, где только за 2017 год погибли 7 человек. Об этом в соцсетях написал активист Никита Юферев.

Он приложил документ, в котором зампредседателя КРТИ Андрей Семчанков обещает, что при следующей корректировке бюджета комитет запросит средства на проведение предпроектных работ по строительству подземного перехода через ж/д пути в створе Туристской улицы. «С учетом комплекса АО «Метрострой» для строительства пешеходных переходов подземным способом», — отмечается в ответе замглавы комитета. То есть КРТИ уже заранее знает кто и как будет осваивать выделенные деньги.

Кстати, об этом уникальном комплексе можно прочитать в текущем номере журнала «Строительство и городское хозяйство в Петербурге и Ленинградской области» (№178).

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