Храм Великомученика Дмитрия Солунского в «Балтийской жемчужине» построят к 2021 году

Участок сдан в субаренду под религиозный объект, хотя жители просили отдать его под социальный

Первую очередь храмого комплекса, включающую социальный центр и распределительную трансформаторную подстанцию построят до 30 июня 2020 года, вторую очередь, то есть сам храм, завершат в 2021 году. Территорию возле Матисова канала благоустроят и обеспечат свободный доступ к воде.

Накануне ЗАО «Балтийская жемчужина», арендатор участка, подписало договор субаренды с Православной местной религиозной организацией «Приход Храма Великомученика Дмитрия Солунского». Документы подписали генеральный директор ЗАО «Балтийская жемчужина» Ван Лянцзюнь и настоятель Прихода Храма иерей Сергей Кубышкин, сообщили в аппарате вице-губернатора Игоря Албина.

Напомним, градус дискуссии вокруг строительства храма был повышен в 2016 году. Тогда местные жители обращались сначала к депутатам, с просьбой убедить власти построить там не храм, а социальный объект — детсад или школу, о дефиците которых жители писали даже президенту Путину.

Как рассказывала порталу Stroypuls директор по маркетингу «Балтийской жемчужины» Ася Левнева, инвестор построил все возложенные на него соцобъекты. А вот город включать свой объем социалки в АИП Комитета по строительству не спешит. Отсюда и дефицит.