Гавриил Попов: обязательным образованием должна стать семилетка

А с 8 класса детям необходимо предоставить возможность овладевать профессиональным образованием

Президент Международного Союза экономистов, профессор Гавриил Попов представил на IV Санкт-Петербургском международном экономическом конгрессе СПЭК-2018 свой взгляд на состояние экономики и путях ее совершенствования.

По его словам, необходимо переходить от экономики потребления к экономике сбережения, потому что таким образом полностью меняется концепция человеческой жизни.

«Во-вторых, от библейского принципа «плодитесь и размножайтесь» следует перейти к пропаганде принципа регулирования рождаемости, в первую очередь, в бедных странах. В-третьих, от экономики трудовой жизни, действующей сегодня, пора перейти к экономике всей жизни, предоставив право заниматься общественно-полезным трудом подросткам – «безбородая экономика», людям старшего возраста – «серебряная экономика», и женщинам — «женская экономика». Обязательным образованием должна стать семилетка. А с 8 класса детям необходимо предоставить возможность овладевать профессиональным образованием, причем, не только очно, но и дистанционно, а в дневное время позволить им работать в различных сферах», — уверен экономист.

Он также акцентировал внимание на переселениях народов, активизировавшихся в последние годы, и предложил перейти от мира экономики отдельных стран к экономике переселений, а от наций, закрепленных за территориями, к культурно-национальным автономиям вне территорий. Гавриил Попов уверен, что переход на информационные технологии приведет к пониманию вышеизложенных им постулатов. Потому что «умственный труд – труд информационный», а вся наше экономика основана на труде физическом и трудовой стоимости. Теория трудовой стоимости неприменима к информационному труду, считает академик. «Информация бесценна, будь то открытие ученого или картина художника», — говорит экономист. Вследствие этого в современном мире нужна экономика, ориентированная на долгосрочные проекты: на образование, здравоохранение, пенсионное обеспечение, исследования космоса, иными словами, информационная экономика.

О всех событиях на СПЭКе можно будет узнать в материалах журнала «Промышленно-строительное обозрение».