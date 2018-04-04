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04 Апрель, 2018


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ЮИТ продаст «Тиккуриле» участок в индустриальном парке Greenstate

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в: Новости
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На наделе помимо производства разместится Центр исследований и разработок (R&D)

ООО «Тиккурила» и АО «ЮИТ Санкт-Петербург» подписали договор аренды земельного участка площадью 6,5 га в Горелово с последующим выкупом. Надел располагается, в частности, на территории индустриального парка Greenstate на южной границе Северной столицы и Ленинградской области.

На пятне ООО «Тиккурила» сможет возвести завод по производству лакокрасочных материалов. Также здесь расположится Центр исследований и разработок (R&D), склады сырья и готовой продукции. Участок имеет прямой выход на железную дорогу. Проектирование завода уже ведется, приступить к строительству планируется в начале 2019 года. Новое производство запустят в 2020 году.

В настоящее время в парке Greenstate размещены проекты 17 резидентов. На сегодняшний день более 60% земельных участков уже заполнено действующими и проектируемыми предприятиями.

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