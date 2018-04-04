Руслан Гринберг: альтернативы государственным инвестициям нет

В России, с точки зрения эксперта, есть три безусловных потенциала

Экономика России уверенно вошла в стадию стагнации. Об этом заявил в своем выступлении на СПЭК 2018 президент ВЭО России, научный руководитель Института экономики РАН, член – корреспондент РАН, доктор экономических наук Руслан Гринберг.

Он считает это следствием кризиса, начавшегося в 2012 -2013 годах. Причем, с точки зрения эксперта, кризиса «доморощенного», связанного «исключительно со снижением государственных инвестиций». И пока, по мнению Руслана Гринберга, ничего не предпринимается, ничего не происходит, чтобы восполнить инвестиционную паузу.

«Простых рецептов нет, но можно говорить о потенциале. У нас, сколько помню, две вещи хороши: потенциал и перспективы. В середине – вопросы. Экономисты школы Кудрина предлагают улучшить инвестиционный климат, обеспечить гарантии частной собственности, что, несомненно, важно, обеспечить правоприменение и т.д. Все это можно расценивать как правильное течение, но другое дело, надо учитывать социо – культурные особенности страны, которые не могут измениться очень быстро, в течение нескольких месяцев или лет. А сейчас надо использовать потенциал страны. И здесь, я думаю, нет никакой альтернативы государственным инвестициям», — заявил Руслан Гринберг.

В России, с его точки зрения, есть три безусловных потенциала: первый — природные ресурсы, второй — образование, заложенный в советское время, и специалисты, получившие советское образование сейчас создают славу другим государствам. Третий потенциал – пространственный.

«Ясно, что необходимо обустраивать пространства, связывать территории сетью скоростных железных дорог, созданием авиасообщения. В противном случае шансов на то, чтобы прекратится «обезлюдивание» территорий – нет», считает Руслан Гринберг.

О всех событиях на СПЭКе можно будет узнать в материалах журнала «Промышленно-строительное обозрение».