Комитет по строительству: 4 корпус ЖК «Новая Каменка» строится

Представители генерального подрядчика достройки объектов СУ-155 ООО «РК-Строй» регулярно посещают объект

В комитете по строительству Смольного прокомментировали запрос депутата ЗакСа Ленобласти Андрея Шаронова к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко по поводу завершения строительства проблемного жилого комплекса «Новая Каменка» группы компаний СУ-155.

Как отметил в документе народный избранник, к нему обратились жители Ленобласти, которые уже много лет назад приобрели квартиры в «Новой Каменке», но до сих пор не получили свои квадратные метры.

В частности, граждане области утверждают, что работы в корпусе №4 остановились.

«При этом строительная корпорация «РосСтрой» (застройщик ЖК), как уверяют дольщики, отчиталась как перед правительством РФ, так и перед банком «Российский капитал» (санатор проекта), о том, что вышеуказанный дом построен, но это не соответствует действительности», – цитировалАндрей Шаронов дольщиков, которые к нему обратились

Как сообщили Stroypuls в комитете по строительству Смольного, по состоянию на 2 апреля этого года в корпусе 4 ЖК «Новая Каменка» ведутся работы по подготовке системы отопления к пуску теплоносителя, ведётся монтаж ГРЩ.

«В соответствии с адресной программой завершения строительства объектов «СУ-155, представленной в комитет по строительству инвестором достройки объекта, АКБ «Российский капитал» (ПАО), и находящейся в открытом доступе на официальном сайте банка, ввод в эксплуатацию 4 корпуса запланирован на II квартал 2018 года», — подчеркнули там.

Руководство АКБ «Российский капитал» (ПАО) имеет полную информацию о ходе строительстве объекта. Старший вице-президент банка Олег Бетин, представители генерального подрядчика достройки объектов СУ-155 ООО «РК-Строй» регулярно посещают объект, проводят совещания на объекте.

Комитет по строительству осуществляет контроль за целевым расходованием застройщиком денежных средств участников долевого строительства.