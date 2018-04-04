Роберт Нигматуллин: чиновники достойны жирной двойки

Если – не кола

Выступая на пленарном заседании IV Санкт-Петербургского международного экономического конгресса СПЭК-2018, научный руководитель института океанологии РАН, академик Роберт Нигматуллин, выставил оценки государству.

«Как профессор я привык выставлять оценки за работы студентам и сейчас попробую оценить действия государства. За активную индустриализацию – 2, за стратегическое планирование – 2, за интеграцию науки и образования, только из уважения к достижениям науки прошлого, — 3. Но напомню, что продолжается сокращение исследователей примерно на 1.5 % ежегодно», — отметил он.

По словам эксперта, Россия будет испытывать дефицит ученых, способных руководить наукой, еще лет 20.

«За уровень народного образования можно поставить только 3, уровень науки – 3, за уровень руководителей государства, высших чиновников и топ-менеджеров – это жирная двойка, если не кол», — продолжил выставлять оценки Роберт Нигматуллин.

По мнению эксперта, результат неэффективной работы госаппарата по всем направлениям налицо: Россия примерно в три раза больше теряет долю ВВП из-за гибели людей в различных катастрофах, чем в среднем по миру.

«У нас погибших в авиакатастрофах в 4 раза больше, чем в мире, а сгоревших при пожарах – в 10 раз больше, чем в США», — сообщил он.

Вместе с тем, на поставленный им самим вопрос «Есть ли шанс у России?», Роберт Нигматуллин ответил цитатой Людвига Эрхарда: «Никакая экономическая ситуация не может быть настолько безнадежной, чтобы решительная воля и честный труд всего народа не могли справиться с ней». А потому от руководства России ученый ждет создания экономических, политических и гуманитарных предпосылок преодоления серьезного отставания.

Он также озвучил исследования банка ВТБ о состоянии доходов россиян. «ВТБ выяснил, что зарплату свыше 70 000 руб. в месяц имеет только 7% россиян, — поделился Роберт Нигматуллин, — у 50% она меньше 20 000 руб., остальные получают от 20 до 70 тысяч. И никакой экономический рост большинству граждан страны не нужен, потому что они все равно ничего не в состоянии купить на свои зарплаты». Но беда России не только в низких доходах большинства граждан, в стране социальные затраты – образование, здравоохранение, культура – составляют всего 9-10% ВВП, а на Западе — 25%.

«В результате мы ежегодно теряем 200 тысяч человек, а в пересчете на стандарты Евросоюза – все 400 тысяч», — считает эксперт.

По его словам, главная беда современного мира не только в России, но и в других странах – идиотизация населения, уверен ученый. Люди перестают понимать простые вещи, без которых человеческая жизнь может исчезнуть с планеты, не думают об охране окружающей среды, не заботятся о ближних.

О всех событиях на СПЭКе можно будет узнать в материалах журнала «Промышленно-строительное обозрение».