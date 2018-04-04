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04 Апрель, 2018


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Архитектор Евгений Герасимов купил на торгах здание завода Брусницыных на Васильевском острове

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в: Новости
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Зодчий стал соседом модных «креативных пространств»

Видный петербургский архитектор Евгений Герасимов на торгах Фонда имущества приобрел бывшее производственное здание Кожевенного завода Брусницыных на Васильевском острове, расположенное в водоохранной зоне реки Большая Нева в непосредственной близости к творческим кластерам ДОТ и «Порт Севкабель».
Любопытно, что этот объект, бывшую насосную станцию площадью 267,6 кв.м, Фонд уже продавал на торгах, в ноябре его купило за 9,6 млн рублей ООО «ГаражСервисСевер». По всей видимости, тогда компания отказалась выкупать объект.
Евгений Герасимов — один из самых известных и богатых петербургских архитекторов. Из под его пера вышли выставочный центр Экспофорум, административный центр «Невская ратуша», ряд крупных жилых проектов, гостиниц и апарт-отелей.

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