Архитектор Евгений Герасимов купил на торгах здание завода Брусницыных на Васильевском острове

Зодчий стал соседом модных «креативных пространств»
Видный петербургский архитектор Евгений Герасимов на торгах Фонда имущества приобрел бывшее производственное здание Кожевенного завода Брусницыных на Васильевском острове, расположенное в водоохранной зоне реки Большая Нева в непосредственной близости к творческим кластерам ДОТ и «Порт Севкабель».
Любопытно, что этот объект, бывшую насосную станцию площадью 267,6 кв.м, Фонд уже продавал на торгах, в ноябре его купило за 9,6 млн рублей ООО «ГаражСервисСевер». По всей видимости, тогда компания отказалась выкупать объект.
Евгений Герасимов — один из самых известных и богатых петербургских архитекторов. Из под его пера вышли выставочный центр Экспофорум, административный центр «Невская ратуша», ряд крупных жилых проектов, гостиниц и апарт-отелей.