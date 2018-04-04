На мосту Бетанкура смонтировали 48 вант

В настоящее время готовность объекта составляет 80%

На мосту через остров Серный, получившего название в честь испанского государственного деятеля и инженера Бетанкура, завершился монтаж вантовой системы. Об этом сообщает пресс-служба КРТИ. Всего здесь было смонтировано 48 вант. Общая протяженность 24-х пар вант составила более 3 км. Длина самого короткого ванта – 31,7 м, самого длинного – 99,3 м. Расчетный срок службы вант составляет не менее 100 лет. Теперь вантовая система включена в совместную работу с пролетным строением, в том числе и с судоходным пролетом через Малую Неву.

Как отмечают в пресс-службе ведомства, временная опора переправы в русле Малой Невы будет демонтирована до 20 апреля. В настоящее время готовность объекта составляет 80%.

Напомним, открыть объект должны 30 апреля. Ранее вице-губернатор Игорь Албин пообещал устроить народное голосование для выбора наименования моста. Но своего слова пока не сдержал. При этом 2 года мост строился без разрешения Госстройнадзора, оно появилось лишь 20 марта этого года. А сам проект то и дело сопровождался градостроительными скандалами.

Строительство моста через Малую Неву в районе острова Серный, который соединит Василеостровский и Петроградский районы, осуществляется по заказу СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства». Генеральным подрядчиком по государственному контракту выступает ЗАО «Пилон». Переправа возводится в рамках подготовки транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Ввод нового моста будет способствовать улучшению транспортной ситуации на Васильевском острове и Петроградской стороне. Неразводная переправа также будет обеспечивать круглогодичное и круглосуточное сообщение между районами. Это первый мост в городе, который обеспечит возможность одновременного движения автомобильного, велосипедного транспорта и пешеходов – проектом предусмотрены шесть полос для движения автомобилей, тротуар и велосипедная дорожка.

Длина моста с подходами составляет 1228 м. На его возведение направили 8,79 млрд рублей.