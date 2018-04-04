В Петербурге стартовал ремонт дорог на 5 млрд рублей

Всего в адресной программе КРТИ 90 адресов на этот год

В среду, 4 апреля, в Северной столице начался сезон дорожных работ. Уже в ближайшие дни водителям стоит готовиться к длительным пробкам. Пока что дорожники вышли на Центральную аллею от Футбольной аллеи до Велосипедной аллеи и Центральную аллею от Футбольной аллеи до Теннисной аллеи (генподрядчик: ООО «СевЗапДор»).

Но уже в четверг, 5 апреля, работы начнутся на Миллионной улице и набережной Лебяжьей канавки (генподрядчик: ЗАО «АБЗ-Дорстрой»).

В пятницу рискует встать в пробках Васильевский остров. Здесь отремонтируют Кадетскую линию от Университетской набережной до набережной Макарова. Проблемы возникнут у автомобилистов и на Митрофаньевском шоссе от набережной Обводного канала до Малой Митрофаньевской улицы. В субботу – на площади Восстания. Генеральный подрядчик указанных объектов ЗАО «АБЗ-Дорстрой».

Также в ближайшие дни при получении всей необходимой разрешительной документации дорожники выйдут на улицу Дегтярева и улицу Михайловская (генподрядчик: ООО «СевЗапДор»). На следующей неделе планируется начать ремонтные работы на улице Бутлерова, Левашовском проспекте и других.

Всего в ддресной программе текущего года более 90 адресов общей стоимостью 5 млрд рублей. Работы выполняются по заказу СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».